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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Temmuz 2018 Perşembe 06:50
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.

Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.

Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.

(Nisa Suresi, ayet:1)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:

1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.
3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin. 
4) Namusunuzu koruyun. 
5) Gözlerinizi haramdan sakının. 
6) Haramın her türlüsünden çekinin.

(Mûsned, V/323)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 06:50
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. kadın
  3. erkek
  4. akrabalık bağları
  5. doğru söylemek
  6. konuşmak
  7. sözünde durmak
  8. güven
  9. namusu koruma
  10. gözleri haramdan korumak ayeti
  11. haram

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