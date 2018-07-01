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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Temmuz 2018 Pazar 08:46
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

"Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter."

(Nisa Suresi, ayet:85)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Şu üç şeyin ihmaline hiçbir insan için izin ve müsamaha yoktur:
Müslüman olsun kâfir olsun anne babaya iyilik,
Müslüman olsun kâfir olsun verilen sözü yerine getirme,
Müslüman olsun kâfir olsun aldığı emâneti sahibine vermek."

(Camiüssağir-3469)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 08:46
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