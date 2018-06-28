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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Haziran 2018 Perşembe 08:14
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

"Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

(Yasin Suresi, ayet:78)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

 

"Sonra Allah semâdan bir su İndirir de (ölü olan) sizler yeşil otun bitmesi gibi -kabirlerinizden- bitersiniz. İnsan bedeninden her-şey çürür, yalnız bir tek kemik parçası çürümez. O da kuyruk soku­mu kemiğidir. (‘Acbü’z-Zenb)  Kıyamet günündeki (ikinci) yaratma, bu parçadan terkîb olunur"  (Buhari, Tefsir, Nebe Sûresi (78), Hadis no: 4935.)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 08:14
  1. Günün âyet ve hadisi

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