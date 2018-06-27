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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Haziran 2018 Çarşamba 06:21
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ

"Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler."

(İbrahim Suresi, ayet:3)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Cesedin hiçbir organı yoktur ki, dilin kötü konuşmalarından şikâyetçi olmasın."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 06:21
  1. Günün âyet ve hadisi

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  • nn21 sa önce
    İŞTE BU AYETİKARA MOLLA GİBİLERİNİN BOYNUNA ASMALI HAK YANINDAOLMADİGİNİBİLE
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