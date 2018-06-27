Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ

"Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler."

(İbrahim Suresi, ayet:3) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığ)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Cesedin hiçbir organı yoktur ki, dilin kötü konuşmalarından şikâyetçi olmasın."