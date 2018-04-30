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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:21
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ    فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"Apaçık olan Kitab’a andolsun ki,
Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. 
Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir"

 (Mülk Suresi,  ayet: 23)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

'İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.'

Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:21
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Berat Kandili
  3. Berat orucu
  4. Duhan Suresi

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