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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Nisan 2018 Pazar 07:33
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ 

De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”

 (Mülk Suresi,  ayet: 23)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa, ona sevdiğini söylesin."

[Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393).]

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 07:33
  1. Günün âyet ve hadisi

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