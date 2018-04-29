Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Nisan 2018 Pazar 07:33
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Mülk Suresi, ayet: 23) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa, ona sevdiğini söylesin."
[Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393).]
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