Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir."

"Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir."

(Zilzal Suresi, ayet: 7, 8) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Peygamber Efendimiz (asm) ashab-ı kirama şöyle sordu:



“Müflis kimdir, biliyor musunuz?”



Ashab-ı Kiram (ra):



“Müflis, parasını malını kaybedendir.” dediler.



Allah Resulü (asm) şöyle buyurdu:



“Ümmetimden müflis, Kıyamet Gününde namazını kılmış, orucunu tutmuş, zekâtını vermiş (ve böylece Allah hakkını ödemiş) olarak gelir. Fakat amel defterinde: ‘Şuna sövdü’, ‘Buna zina iftirası yaptı’, ‘Şunun malını yedi’, ‘Bunun kanını döktü’, ‘Şunu dövdü’ diye yazılı bulunmaktadır.



Hasenatının sevabından alınır, şuna verilir; ibadetlerinin sevabından alınır, buna verilir.



Eğer üzerindeki kul hakkı ödenmeden önce sevapları tükenirse, alacaklıların günahlarından alınıp onun üzerine verilir.



Böylece elinde sevabı kalmaz ve yüklendiği günahlar kendisini ateşe sürükler.”(Riyâzü’s-Sâlihîn, 218)