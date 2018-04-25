Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...25 Nisan 2018 Çarşamba 08:34
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
"İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir."
(Naziat Suresi, ayet: 37-39) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü'minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir." (Ramuz).
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