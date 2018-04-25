Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

"İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir."

(Naziat Suresi, ayet: 37-39) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü'minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir." (Ramuz).