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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:35
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا

"İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.)"

 (İsra Suresi,  ayet: 7)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah (c.c), eski dostluğu devam ettirmeyi sever. Öyleyse dostluğu devam ettiriniz."

(Münavi, Feyzu'l-Kadir, II/291)

 

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:35
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