Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır."



"Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

(Yasin Suresi, ayet: 60-61) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



(Not: Resim temsilidir)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Mümin, tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi, şeytanlarını yorar (zayıf düşürür).”

(İbn Hanbel, II, 380)

" .... şeytan, her birinizin içinde, vücudunuzda kanın dolaştığı gibi, (kendisini hissettirmeden) dolaşır..."

(Tirmizî, Radâ 17, 1172)