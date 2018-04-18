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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:03
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اٰبَٓائِهِنَّ اَوْ اٰبَٓاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَٓائِهِنَّ اَوْ اَبْنَٓاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَن۪ٓي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَن۪ٓي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَٓائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِع۪ينَ غَيْرِ اُو۬لِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَٓاءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ ز۪ينَتِهِنَّۜ وَتُوبُٓوا اِلَى اللّٰهِ جَم۪يعاً اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler.

Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar.

Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler.

Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!"

 (Nur Suresi,  ayet: 31)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacakbunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktırOnlar cennete giremezcennetin kokusunu bile alamazlar."                                                                         

(Ebu Davud, Libas:125)

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:03
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Deve horgücü
  3. Nur Suresi 31. ayet
  4. giyinmiş çıplaklar
  5. başörtüsü
  6. türban

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi6 sa önce
    Deve hörgucu gibi esarplarini örtuyorlar basinin arkasi kabarik yanlis degilmi kapali kadinlar icin giyim daracik eski Bol beden bulmak zor dar giyiyorlar vucutlarinin hatlari Belli oluyor hakkaten yanlis yoldayiz
  • wallacewallace6 sa önce
    peygamberin yaptigi benzetmeye bak deve horgucu gibi bas ustu .... allahin veridigi emire bakSUSlerini gosterme . SUS nedir abi :)
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