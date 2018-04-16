Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Nisan 2018 Pazartesi 06:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar."  

 (Bakara Suresi,  ayet: 3)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ, çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.” Tirmizî, Birr 61



(Not: Bu resim temsilidir.)

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 06:32
  1. Günün âyet ve hadisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
    1. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
    2. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    3. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    4. Dortmund'da sakatlık şoku!
    5. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    6. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    7. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    8. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    9. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    10. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    11. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
    12. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
    13. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
    14. Bursaspor hazırlıklara başladı
    15. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
    16. Timsah çalışmalara hemen başladı
    17. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    18. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    19. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    20. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?