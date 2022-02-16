Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çıldırtacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan mücadeleleri izleyemediğini belirten Beinsports yorumcusu Güntekin Onay yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

"Maç izleyemiyorum"

Güntekin Onay maçın açılmadığı ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşırken, "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce de atıştılar

Güntekin Onay daha önce de Exxen'e üye olmadığını belirterek sitem etmişti. Onay sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. @exxentr 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor!" demişti.

Acun Ilıcalı ise beIN Sports'taki görevine atıfta bulunarak Güntekin Onay'a sitemde bulunarak "Güntekin'e çok ciddi bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum bir şey olduğu zaman? Çok şükür üye olmuş, kurbanı kestik." tepkisini göstermişti.

"Kişisel algılanmasına şaşırdım"

Güntekin Onay ise daha sonra yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın meseleyi kişiselleştirmesine şaşırdığını belirterek, Exxen ile ilgili yaşadığı sorunun halledildiğini duyurarak, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu." ifadelerini kullanmıştı.