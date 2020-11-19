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Ekonomi Günsel anavatanıyla buluştu
Ekonomi

Günsel anavatanıyla buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda ziyaretçilerini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:57:00 -
Günsel anavatanıyla buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 160 mühendis ve tasarımcının geliştirdiği otomobil ilgi odağı konumunda. Yüzde 100 elektrikli Günsel’in ilk modeli B9’un test sürüşleri de gerçekleşti. B9’un ilk prototipleri KKTC’nin toprağı, gökyüzü ile bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Alınan bilgiye göre Günsel’in seri üretimi 2021’in dördüncü çeyreğinde başlayacak. Üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin adede ulaşacak.

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