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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 binin altında
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 binin altında

Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 19:32:00 - 2021-08-14 19:39:43
Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 binin altında

14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs veri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

145 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre, son 24 saatte 284 bin 947 test yapılırken, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. 145 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 15 bin 364 hasta da iyileşti.

Haftalık vaka sayıları da şöyle


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Yorumlar

Corona tiyatrosu

Virüse yakalanan tanıdıklarım ve ben dahil hastaneye yatan kimse olmadı ama özellikle biontech olup hastaneye yatan 10 u geckin tanıdığım var ya siz aklımızla alay ediyorsunuz ya da insanlığa karşı büyük bir suç işleniyor çanak tutuyorsunuz
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İsmet

Hele şu zor günlerde iktidarın hoşuna gidecek şekilde vaka ve ölüm sayısı indirilmiş sanki.
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