Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı 20 binin altında
Sağlık Bakanlığı, 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs veri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
145 vatandaşımız hayatını kaybetti
Buna göre, son 24 saatte 284 bin 947 test yapılırken, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. 145 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 15 bin 364 hasta da iyileşti.
Haftalık vaka sayıları da şöyle