Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan sevindiren haber

Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

217 vatandaşımız daha vefat etti

Buna göre; son 24 saatte 354 bin 287 test yapılırken, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi. 217 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 12 Kasım 2021 Cuma günü, 25 bin 164 hasta iyileşti.

Bakan Koca, 'salgının seyri açısından önemli' diyerek duyurdu!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir." dedi.