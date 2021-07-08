Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 binin üzerinde

8 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs ve aşılanma verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

48 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü 226 bin 427 test yapılırken, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 48 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 12 hasta da iyileşti.

Aşılanma verileri

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 1. doz koronavirüs aşısı olanların sayısı 37 milyon 179 bin 5'e yükseldi. 2. doz aşıyı 16 milyon 462 bin 718 kişi yaptırırken, önceki hafta uygulanmaya başlayan 3. doz aşı ise 2 milyon 550 bin 225 kişiye uygulandı.