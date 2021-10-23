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Sağlık Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca: Vaka sayısına kıyasla...
Sağlık

Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca: Vaka sayısına kıyasla...

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 20:03:00 - 2021-10-23 20:08:55
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca: Vaka sayısına kıyasla...

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 663 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadesini kullandı.

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