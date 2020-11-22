Koronavirüs 22 Kasım | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Bilim insanları tünelin sonundaki ışığın görülmeye başladığını vatandaşların biraz daha dişlerini sıkıp tedbirlere uymalarını tavsiye ediyor. Aşıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanırken havaların soğumasıyla birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Peki, bugün kaç koronavirüs hastası var?

Günlük koronavirüs tablosu | 22 Kasım koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.