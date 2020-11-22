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Korona Virüs Günlük koronavirüs tablosu | 22 Kasım koronavirüs vaka sayısı
Korona Virüs

Günlük koronavirüs tablosu | 22 Kasım koronavirüs vaka sayısı

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkar koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkemizde haziran ayından sonra ilk kez kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Vatandaşlar günlük vaka sayılarını araştırıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi? | Koronavirüs vaka sayısı güncel | Koronavirüs kaç kişi iyileşti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:06:00 -
Günlük koronavirüs tablosu | 22 Kasım koronavirüs vaka sayısı

Koronavirüs 22 Kasım | Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Bilim insanları tünelin sonundaki ışığın görülmeye başladığını vatandaşların biraz daha dişlerini sıkıp tedbirlere uymalarını tavsiye ediyor. Aşıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanırken havaların soğumasıyla birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Peki, bugün kaç koronavirüs hastası var?

Günlük koronavirüs tablosu | 22 Kasım koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

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