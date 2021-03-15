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Sağlık Günlük koronavirüs tablosu | 15 Mart vaka sayısı
Sağlık

Günlük koronavirüs tablosu | 15 Mart vaka sayısı

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını açıklıyor. Peki, bugün kaç kişi koronada yaşamını yitirdi? Koronavirüs günlük vaka sayısı | Kaç kişi koronadan iyileşti?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 22:14:00 -
Günlük koronavirüs tablosu | 15 Mart vaka sayısı

Koronavirüs salgınında bir yıl sona erdi. Sağlık Bakanlığı güncel vakaları her akşam milyonlarla paylaşıyor. Peki, 15 Mart Pazartesi günü kaç vaka var?

Günlük koronavirüs tablosu | 15 Mart vaka sayısı

Son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 277 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 894 bin 893, vefat sayısı 29 bin 552, ağır hasta sayısı 1425 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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