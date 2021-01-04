Günlük içilmesi gereken su miktarı nasıl hesaplanır?
Bol su tüketimi tıp dünyasının sıklıkla tavsiye ettiği faydalı bir tedavidir aslında. Günlük tüketilen su miktarı ne az olacak ne de fazla. Her ikisi de vücuda zarar verir. Bu yüzden günlük içilmesi gereken su miktarı hesaplaması gerekir. Peki nasıl?
Günlük içmeniz gereken su miktarını mevcut kilonuzu 0.03 ile çarparak bulabilirsiniz. (Örn:59 kilosunuz x 0,03 = 1,77 lt su içmeniz yeterli olacaktır. Şunu bilin ki; herkes 2,5 - 3 lt su içmek zorunda değildir. Eğer hesaplama sonucunda çıkan miktardan fazla su içerseniz veya daha az içerseniz bunun size zararı dokunacaktır.
Yeteri kadar su içmemenin zararları
-Kandaki suyu kullanır ve yüksek tansiyon hastalığına yakalanabiliriz.
- Omurlardaki suyu kullanır ve bel ve boyun fıtığı hastalığına yakalanabiliriz.
- Kemiklerdeki suyu kullanır ve gut-artrit gibi romatizmal hastalıklara yakalanabiliriz.
- Akciğerdeki suyu kullanır ve astım hastalığına yakalanabiliriz.
- Pankreastaki suyu kullanır ve şeker hastalığına yakalanabiliriz.
- Midedeki suyu kullanır ve ülser hastalığına yakalanabiliriz.
- Bağırsaklardaki su eksilir kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşayabiliriz.
- Hücrenin su eksikliği çok artar, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser ve hücre kanserleşme sürecine girer!v