Günlük içilmesi gereken su miktarı nasıl hesaplanır?

Günlük içmeniz gereken su miktarını mevcut kilonuzu 0.03 ile çarparak bulabilirsiniz. (Örn:59 kilosunuz x 0,03 = 1,77 lt su içmeniz yeterli olacaktır. Şunu bilin ki; herkes 2,5 - 3 lt su içmek zorunda değildir. Eğer hesaplama sonucunda çıkan miktardan fazla su içerseniz veya daha az içerseniz bunun size zararı dokunacaktır.



Yeteri kadar su içmemenin zararları



-Kandaki suyu kullanır ve yüksek tansiyon hastalığına yakalanabiliriz.

- Omurlardaki suyu kullanır ve bel ve boyun fıtığı hastalığına yakalanabiliriz.

- Kemiklerdeki suyu kullanır ve gut-artrit gibi romatizmal hastalıklara yakalanabiliriz.

- Akciğerdeki suyu kullanır ve astım hastalığına yakalanabiliriz.

- Pankreastaki suyu kullanır ve şeker hastalığına yakalanabiliriz.

- Midedeki suyu kullanır ve ülser hastalığına yakalanabiliriz.

- Bağırsaklardaki su eksilir kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşayabiliriz.

- Hücrenin su eksikliği çok artar, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser ve hücre kanserleşme sürecine girer!v