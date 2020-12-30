Bazı bilgiler küçüktür fakat çok büyük işlere sebep olabilir ve bize faydaları oldukça fazladır. Bunun gibi bazı bilgiler günlük hayatta birçok konuda işimize yarıyor. Günlük hayatta işinize yarayacak püf noktalar:

- Evde elektrik kesintisi yaşandıysa ve mum yakmaya mecbur kaldıysanız mumu boyutu ufak da olsa bir aynanın önüne koyun. Böylelikle mum ışığı iki katına çıkmış olacak.

- Makas ve bıçak gibi metal eşyalardaki pas lekelerini gidermek için gaz kullanın. Birkaç defa gaza batırılmış bir bezle paslanmış yeri silin ve yünlü bir kumaşla kurulayın. Bu şekilde pas lekelerinin kolayca gittiğini göreceksiniz.

- Soğan veya sarımsak kestikten sonra elde rahatsız edici bir koku saatlerce kalıyor. Bu kokuyu yok etmek için bıçağı yıkarken ellerinizi bıçağın metal kısmına bir kaç defa sürüp suda duruladığınızda kötü kokunun gittiğini göreceksiniz.

- Mobilyalardan dolayı bazen halılar ezilmektedir. Bu durumu düzeltmenin yolu da var. Islak bir bezle ılık düzeydeki ütüyü ezilmiş yerlerde gezdirin. Bunu yaparken ütüyü bastırmamaya gayret edin. Halıdaki ezilmiş olan yerlerin düzeldiğine şahit olacaksınız.

- Sizi birçok işten alıkoyan baş ağrısından kurtulmak istiyorsanız 2-3 adet kahve çekirdeğini bir çay tabağına koyup üzerine de limon sıkın. 3-4 dakika kadar beklettikten sonra çekirdekleri yavaş yavaş yiyin. Başınızın ağrısı ilaç kullanmaya gerek kalmadan geçecektir.

- Eğer aynı odada kaldığınız kimse sigara içiyorsa ve sigara dumanlarından kurtulmak istiyorsanız ve üstelik kış aylarında iseniz cam açmanıza hiç gerek yok. Mum yakarsanız sigara dumanlarının gittiğini göreceksiniz.

- Tavanızdan balık kokusunu gidermek için tavayı limonla bir güzel ovalayın ve yıkayın. Kokudan eser kalmadığını göreceksiniz.

- Bitkilerinizin enerjisini arttırmak istiyorsanız yumurta haşladığınız zaman arta kalan suyu bitki toprağına dökün. Bu işlem bitkiler için oldukça faydalıdır.

- Halılardaki çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz.