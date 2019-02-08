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Günlük geliri tam 375 milyon dolar

Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Yıllık gelirlerini yüzde 23 artıran Google’ın 2018’deki kârı ise tamı tamına yüzde 141 arttı. Şirketin çalışan sayısı ise 98 bini geçti.

08 Şubat 2019 Cuma 06:21
Günlük geliri tam 375 milyon dolar

Google’ın çatı şirketi Alphabet , 2018’e ait 4. çeyrek ve yıllık finansal sonuçlarını duyurdu. 2017 yılında toplam 111 milyar dolar olan Google’ın gelirleri 2018’de yüzde 23 artışla 137 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl günlük ortalama geliri 375 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) yükselen Google’ın 2018 yılındaki toplam net kârı ise 30.7 milyar dolara ulaştı. 2017 yılında 12.7 milyar dolar olan şirketin net kârı 2018’de yüzde 141 arttı.

Geçen yıl günde ortalama 84 milyon dolar net kârı cebine koyan Google’a 2018’de Avrupa Komisyonu tarafından kesilen cezaların toplamı ise 2.7 milyar dolardan 5 milyar dolara çıktı.

2018'in son çeyreğinde toplam 39.3 milyar dolar gelir elde eden şirket, bu gelirlerinin yüzde 83'ünü oluşturan 32.6 milyar doları Google reklamlarından kazandı.

Çalışan sayısı 100 bine dayandı

Şirketin 31 Aralık 2018 itibariyle kasasındaki nakit varlığı da 10.7 milyar dolardan 16.7 milyar dolara yükseldi. 2017 yılı sonunda 80 bin 110 olan Google’ın toplam çalışan sayısı da geçen yıl 18 bin 661 artışla 98 bin 771’e ulaştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:21
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