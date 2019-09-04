0553 313 94 23

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 900 bin 604 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 900 bin 34 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 993 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 745 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 900 bin 604 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 900 bin 34 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 214 bin 42,8 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 207 bin 537,4 megavatsaat ile ithal kömür ve 182 bin 420,1 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 2 bin 911 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 341 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
  1. elektrik
  2. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı
    1. Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile..
    2. Nihat Genç'ten çok konuşulacak sözler:..
    3. İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi
    4. Kadına şiddet konusuna dilek ağacında..
    5. İşkence yapıp kanıyla yazı yazdılar!
    6. Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı..
    7. Korgeneral Öngay’dan Vali Ali..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için..
    9. Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür..
    10. Emet’te toplu sünnet töreni
    11. Sakine Sarıyüce belediye başkan..
    12. FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında..
    13. BELMEK kayıtları başladı
    14. Sel sularında jet ski keyfi
    15. Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik..
    16. Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen..
    17. Arkadaşını öldürdü, 3 yıl sonra otobüs..
    18. EGEİD Rusya pazarına ’Uçak’la girecek
    19. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer..
    20. Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı..
    21. Bayburt’ta Balaban kuşu doğaya salındı
    22. Gençlere hesap açtırıp 5 milyon..
    23. Kapadokya’dan sonra yabancıların uğrak..
    24. Çin’de keskin nişancı rehineyi tek..
    25. Uşak’ta şifa kaynağı tarhana yapımına..
    26. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    27. Etkili hutbe sunumu Türkiye finali..
    28. İran Avrupa’dan gelen kredi teklifini..
    29. Salihli’de hibe destekleri anlatıldı
    30. Tekirdağ’ın 4 ilçesinde uyuşturucu..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi