  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:00:11 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 705 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 787 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 464 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 705 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 36,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 83 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 735 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak

2019 yılında uygulanan alışverişte poşet ücreti alınmasını içeren düzenleme internet alışverişini de kapsayacak şekilde genişletildi...
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı
Dünya

ABD, kritik bölgeye 4 gemi, 5 bin asker konuşlandırdı

ABD, Somali'den 800 askerini çekerken, 5 bin civarında asker taşıyan ve 4 gemiden oluşan bir çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandır..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay