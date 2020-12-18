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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:46:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 291 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 791 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 86 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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