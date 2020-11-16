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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:25:16 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 727 bin 489 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 943 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 476 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 718 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 727 bin 489 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 715 bin 943 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 1403 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 949 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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