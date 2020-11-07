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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:14:14 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 503 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 598 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 172 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 837 bin 900 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 503 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 27,07 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,09 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,98 ile rüzgar santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 865 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 262 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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