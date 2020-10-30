  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:15:33 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 734 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 882 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 482 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 94 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 734 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 882 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,08 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,20 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2030 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Diriliş ve Kuruluş’tan sonra bir bomba daha! İlk fragman yayınlandı
Medya

Diriliş ve Kuruluş’tan sonra bir bomba daha! İlk fragman yayınlandı

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan sonra Osmanlı tarihinden esinlenen bir dizi daha geliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı di..
KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi
Dünya

KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi

KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından test edildi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay