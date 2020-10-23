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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:39:41 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 804 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 628 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 902 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 804 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 34,70 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,31 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,93 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 728 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 411 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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