Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 226 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 622 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 955 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 226 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,89 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 19,97 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 944 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.