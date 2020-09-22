Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 834 bin 592 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 209 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 942 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 834 bin 592 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,78 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,50 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,43 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 125 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 358 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.