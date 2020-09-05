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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:16:53 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 773 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 260 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 623 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 773 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,74 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,18 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 651 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 767 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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