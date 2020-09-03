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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:52:49 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 8 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 924 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 84 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 959 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 8 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,15 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,76 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,22 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 508 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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