Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 172 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 69 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,72 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20,62 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1191 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



