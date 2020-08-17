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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-17 09:53:52 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 792 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 395 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 336 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 934 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 792 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 395 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,62 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,28 ile doğal gaz ve yüzde 13,56 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 83 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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