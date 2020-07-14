Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 94 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 733 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 890 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 967 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 94 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 733 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 182 bin 503 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 177 bin 895 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 158 bin 43 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 9 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 279 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.