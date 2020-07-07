Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 395 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 387 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 965 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 905 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 395 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 216 bin 331 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 199 bin 943 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 188 bin 980 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.



Öte yandan, dün 6 bin 47 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

