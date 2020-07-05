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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:39:34 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 860 bin 251 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 655 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 683 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 210 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 860 bin 251 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 655 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 219 bin 206 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 193 bin 941 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 176 bin 582 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 744 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 340 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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