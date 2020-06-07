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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:10:47 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 965 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 853 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 115 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 691 bin 965 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 158 bin 632 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 153 bin 75 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 110 bin 352 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1764 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 9 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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