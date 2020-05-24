Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 530 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 520 bin 563 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 26 bin 277 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 17 bin 306 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.



Günlük bazda dün 530 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 520 bin 1563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 128 bin 471 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 109 bin 448 megavatsaatle akarsu ve 81 bin 848 megavatsaatle linyit santralleri izledi.



Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 541 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.