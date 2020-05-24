  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:03:23 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 530 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 520 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 26 bin 277 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 17 bin 306 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 530 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 520 bin 1563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 128 bin 471 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 109 bin 448 megavatsaatle akarsu ve 81 bin 848 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 541 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı