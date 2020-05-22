Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 723 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 732 bin 711 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 379 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 847 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Günlük bazda dün 723 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 732 bin 711 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.Üretimde ilk sırada 186 bin 44 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 128 bin 651 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 109 bin 670 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.Öte yandan, Türkiye dün 1324 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 532 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.