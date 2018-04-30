Günlük ağız bakımı nasıl yapılır?

Diş bakımında dikkat edilmesi gereken konuların başında doğru diş fırçalamak gelir. Dişlerinize uygun bir fırça ile dişlerinizi fırçalamalısınız. Orta sertlikte ve küçük başlı fırçalar dişlerin temizliği için uygundur. Fırça başının küçük olması arka dişleri fırçalama açısından kolaylık sağlar.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA

Diş fırçalarken doğru bilinenin aksine diş fırçası ıslatılmamalıdır. Az miktarda macun fırçanın üzerine sıkılır ve dişler dairesel hareketlerle diş etlerinden dişlere doğru fırçalanmaya başlanır. Soldan sağa veya yatay fırçalama diş minelerine zarar verir ve renk değişikliklerine neden olur. Ön dişler gibi arka dişler de fırçalanmalıdır. Fırça dik şekilde tutularak arka dişler fırçalanır. Dişlerin çiğneyici yüzeyleri ise ileri geri hareketler yardımıyla daha etkin temizlenir. Son olarak dili fırçalamak gerekir. Süpürme hareketi ile arkadan öne doğru dil temizlenmelidir. Böylece bakterilerin sebep olduğu ağız kokusunun da önüne geçilmiş olur.

AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ

Diş ipleri de diş fırçasının ulaşamadığı yüzeyleri temizlemek açısından faydalıdır. C şeklinde hareketlerle dişlerin arası temizlenmeli ve diş etine zarar verilmemelidir. Bunun dışında ağız gargarası ve spreyler de ağız bakımında kullanılan ürünlerden bazılarıdır.

Diş fırçası her 3 ayda bir bakteri oluşturacağı için yenisiyle değiştirilmelidir. Aynı anda iki fırçaya sahip olmak da diş hekimlerinin etkin bir temizleme için önerdiği metodlardan biridir.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Karbonat ve tuz gibi maddelerle dişleri fırçalamak diş minesine zarar vereceği ve dişleri aşındıracağı için uzmanlarca önerilmez.

Dişleri günde iki kez kahvaltı öncesi ve yatmadan önce fırçalamak yeterlidir. Dişleri sert fırçalamak dişlerin daha iyi temizlenmesine yol açmaz. Tam tersi diş minelerini ve diş etlerini zedeler ve diş çekilmelerine neden olur. Bu nedenle dişleri orta sertlikte fırçalamak her zaman daha etkin bir temizlik sağlar.