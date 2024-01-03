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Ekonomi Günlerdir merak ediliyordu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Ekonomi

Günlerdir merak ediliyordu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-03 12:20:00 -
Günlerdir merak ediliyordu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 182 bin 608 TL oldu.

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 182 bin 608 TL oldu.

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

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Yorumlar

Emekli

Garib heryerde garib sehit fakirin cocugu sadece cenazesinde bilirler olsun be peygamber ocagi garib olur imtihan dunyasi siz zengilere bel baglayin

Şevki

Bedelli askerlik en az 250 bin olmalıdır burda bile zenginler korunuyor
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