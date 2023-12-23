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Ekonomi Günlerdir gündemde... Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Günlerdir gündemde... Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:19:00 -
Günlerdir gündemde... Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından hafta başında açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.
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Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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