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Gündem Günlerdir aranan Müslüme'den acı haber!
Gündem

Günlerdir aranan Müslüme'den acı haber!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan Müslüme Yağal'dan acı haber geldi. Müslüme'nin cansız bedeni, 7 kilometre uzaktaki bir dağın tepesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:43:00 -
Günlerdir aranan Müslüme'den acı haber!

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

Bölgedeki arama çalışmalarını, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı yönetti.

AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi. Çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki "Pense" adlı kadavra köpeği de kullanıldı.

 Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Müslüme'nin cesedini çadırdan 7 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunduğu kaydedildi.

Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.

Müslüme Yağal'ın yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.

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