Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti

Valilikten yapılan açıklamada, Güngören Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana geldiği belirtilerek, olay yerine intikal edilen itfaiye ekiplerinin saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale ettiği ve saat 16.30 sıralarında yangının söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında dumandan etkilenen 6 işçinin hastaneye sevk edildiği hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolunda verdiği ifadesinde, 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Güngören'de tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de tekstil imalathanesinde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iş yeri yetkililerinden 4 kişinin olayın şüphelisi olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güngören'de bugün saat 13.30 sıralarında bir tekstil atölyesinde meydana gelen yangın nedeniyle derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 6 işçinin dumandan etkilenerek hayati tehlike olmayacak şekilde rahatsızlandığı, yabancı uyruklu 4 işçinin ise yaşamını yitirdiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yangın mahallinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile olay yeri incelemesi yapılıp deliller toplanmıştır. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış olup otopsi işlemleri devam etmektedir. İlk belirlemelere göre iş yeri yetkililerinden 4 kişi, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Yangın olayına ilişkin soruşturma tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."