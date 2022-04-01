Güngören'de sopalı bıçaklı kavga
Güngören'de 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Daha önce ortak olan iki kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.
3 kişi bıçaklandı
Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.
Şikayetçi olmadılar
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.