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Yerel Güngören'de sopalı bıçaklı kavga
Yerel

Güngören'de sopalı bıçaklı kavga

Güngören'de 2 grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:05:00 -
Güngören'de sopalı bıçaklı kavga

İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Daha önce ortak olan iki kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyerek tabure, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

3 kişi bıçaklandı

Mahallenin savaş alanına döndüğü kavga sonucunda 3 kişi bıçaklandı.

Şikayetçi olmadılar

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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