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Gündem Güngören'de sigara yasağı olan yerler!
Gündem

Güngören'de sigara yasağı olan yerler!

Güngören'de sigara yasağı olan yerler merak ediliyor. Sigara yasağı kararının ardından Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan o cadde ve sokakların listesi merak kazandı. Peki, İstanbul Güngören ilçesinde sigara yasağı hangi cadde ve sokaklarda geçerli? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:25:00 -
Güngören'de sigara yasağı olan yerler!

Güngören'de sigara yasağı olan yerler nereler? İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Valilik tarafından sigara içmenin yasak olduğu bölgeler sorgulanıyor. Güngören ilçesinde hangi yerlerde sigara içmek yasak?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " İstanbul’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır." denildi.

Güngören'de sigara yasağı olan yerler

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