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Aktüel

Güngören'de otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:34:55 -
Güngören'de otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de otomobillerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta 05.30- 07.30 saatleri arasında Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen 4 ayrı otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Muammer K'yi (42) Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki iş yerinde yakaladı.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 3 LCD panelli oto teybi, 6 metal ve plastik oto teyp çerçevesi ve elektronik oto teyp parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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